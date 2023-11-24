10:19 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Под Копейском BMW влетел в автобус с 10-ю пассажирами
В пятницу, 24 ноября, управлявшая немецким авто 35-летняя женщина, не справилась с вождением и врезалась в автобусный ПАЗ.
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Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, столкновение BMW X1 и автобуса случилось на шестом километре автодороги «Челябинск — Октябрьское». После этого ПАЗ, в котором находились 10 пассажиров съехал в правый кювет.
«Пострадавших в автобусе нет. В дорожно-транспортном происшествии травмы получила женщина, управлявшая BMW», — уточнили в пресс-службе областной ГИБДД.
Ранее «МК-Челябинск» писал об аварии в Еманжелинском районе. Там на 54 километре автодороги «Челябинск — Троицк» водитель маршрутки сбил пешехода.