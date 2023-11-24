ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене

По данным ведомства, россиянин был завербован украинскими спецслужбами. Отправку запчастей он осуществлял за денежное вознаграждение, добавили там.
Мужчина подозревается в госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. В ФСБ уточнили, что злоумышленник арестован, ведется следствие.
23 ноября ФСБ России отчиталась о задержании в Воронеже гражданина Украины, завербованного главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. По данным ведомства, он планировал убийство высокопоставленного военнослужащего ВС РФ. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ). Следствие рассматривает вопрос о квалификации дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту).
13 ноября УФСБ России по Красноярскому краю сообщила о задержании местного жителя по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу СБУ. По информации ведомства, мужчина за вознаграждение предоставил украинским спецслужбам координаты и фотографии Красноярской ГЭС и расположенной рядом воинской части. Против задержанного возбуждено дело по ст. 275 УК РФ. Он заключен под стражу.