10:26 (мск), источник: АиФ Волгоград
Под Волгоградом медики не успели спасти водителя «ВАЗа» и его пассажира
Местом аварии стал 562-й километр федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Дубовском районе, ДТП случилось в 21.30.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ДТП со смертельным исходом случилось накануне вечером в Дубовском районе, сообщают в волгоградском главке МВД.
Местом аварии стал 562-й километр федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград».
«46-летний владелец “ВАЗ-21070” выехал на встречную полосу, где в это время находился Volkswagen Polo под управлением 21-летнего молодого человека. От удара водитель и 44-летний пассажир “ВАЗа” получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались до приезда медиков. Водителя и пассажиров Volkswagen — 18-летнюю девушку и 20-летнего парня — доставили в больницу», — поделились в пресс-службе ведомства.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 21.30.
Днем ранее в Урюпинском районе дорога унесла жизнь 46-летнего водителя Lada Granta — на встречную полосу вылетел водитель на Chevrolet Niva.