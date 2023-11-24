10:45 (мск), источник: АиФ Иркутск
Двух дебоширов сняли с авиарейса Иркутск — Уфа и доставили в полицию
Оба были пьяны, один курил в туалете и оскорблял пассажиров.
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В Иркутске сняли с самолёта, вылетавшего в Уфу, двух дебоширов, сообщили irk.aif.ru в Восточно-Сибирском управлении МВД на транспорте.
«Жители республики Башкортостан 1994 и 1991 годов рождения находились на борту воздушного судна в состоянии опьянения. Один из нарушителей курил в туалете и выражался в адрес других авиапассажиров грубой нецензурной бранью», — рассказали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе ведомства.
Командир экипажа принял решение высадить дебоширов, к трапу самолёт вызвали полицию. Молодых людей увезли в отдел полиции, где на одного составили административные протоколы по статьям «Курение в запрещённом месте» и «Мелкое хулиганство», а на второго — по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Самолёт улетел на родину без них. Ранее в Иркутске на три дня задержали вылет рейса в Тайланд.