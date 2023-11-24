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10:18 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в ночь на 24 ноября горело три машины

Об этом стало известно из постов в социальных сетях.

В Самаре в ночь на 24 ноября загорелось сразу же три машины на улице Осетинской 14 и 16, а также на улице Ново-Садовой, 106Н. Местные жители предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание от сигнализаций.

На видео, снятых очевидцами, видно, как машины горят, как факелы. Все автомобили горят с фар, далее огонь переходит на крышу и распространяется по всему салону.

На данный момент известно, и на улице Ново-Вокзальной в 11:00 загорелась машина, легковушка стоит перед Сбербанком. Испуганный водитель пытается тушить огонь снегом, однако, это не сильно помогает. Об этом возгорании сообщают очевидцы.

Напомним, что в Самаре на улице Николая Панова неизвестный разбивает машины.

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