10:18 (мск), источник: АиФ Самара
В Самаре в ночь на 24 ноября горело три машины
Об этом стало известно из постов в социальных сетях.
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В Самаре в ночь на 24 ноября загорелось сразу же три машины на улице Осетинской 14 и 16, а также на улице Ново-Садовой, 106Н. Местные жители предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание от сигнализаций.
На видео, снятых очевидцами, видно, как машины горят, как факелы. Все автомобили горят с фар, далее огонь переходит на крышу и распространяется по всему салону.
На данный момент известно, и на улице Ново-Вокзальной в 11:00 загорелась машина, легковушка стоит перед Сбербанком. Испуганный водитель пытается тушить огонь снегом, однако, это не сильно помогает. Об этом возгорании сообщают очевидцы.
Напомним, что в Самаре на улице Николая Панова неизвестный разбивает машины.