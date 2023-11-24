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10:30 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Лобовое ДТП произошло под Краснодаром

Под Краснодаром произошло лобовое ДТП. По словам очевидцев, в аварии погибли два человека. О случившемся рассказали в соцсетях.

Источник: телеграм-канал

Автомобили столкнулись в станице Старокорсунской. В результате столкновения машины превратились в груду металлолома.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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