10:30 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Лобовое ДТП произошло под Краснодаром
Под Краснодаром произошло лобовое ДТП. По словам очевидцев, в аварии погибли два человека. О случившемся рассказали в соцсетях.
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Автомобили столкнулись в станице Старокорсунской. В результате столкновения машины превратились в груду металлолома.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.