10:56 (мск), источник: АиФ Самара
В Самаре перекрыта улица Ташкентская из-за сломанного трамвая
На этой улице также прорвало трубу.
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В Самаре перекрыли улицу Ташкентскую из-за того, что на линии сломался трамвай. Из-за этого жители Самары массово не могут добраться до своей работы, а водители снова встали в пробку.
Отметим, что это не единственное злоключение на Ташкентской, местные жители сообщают, что на повороте на улицу Нагорную из трубы бьет фонтан. Они также заявляют о неоднократности такой ситуации с трубами, особенно в зимний период.
Напомним, что в Самаре на улице Олимпийской 21 ноября бил фонтан сточных вод.