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Главные новости 24 ноября
10:56 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре перекрыта улица Ташкентская из-за сломанного трамвая

На этой улице также прорвало трубу.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре перекрыли улицу Ташкентскую из-за того, что на линии сломался трамвай. Из-за этого жители Самары массово не могут добраться до своей работы, а водители снова встали в пробку.

Отметим, что это не единственное злоключение на Ташкентской, местные жители сообщают, что на повороте на улицу Нагорную из трубы бьет фонтан. Они также заявляют о неоднократности такой ситуации с трубами, особенно в зимний период.

Напомним, что в Самаре на улице Олимпийской 21 ноября бил фонтан сточных вод.

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