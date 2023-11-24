10:37 (мск), источник: АиФ Калининград
Два человека погибли в ДТП на правдинской трассе
Машина врезалась в придорожное дерево.
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24 ноября на 84-м км автодороги «г. Калининград — п. Крылово, через г. Правдинск» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель совершил наезд на придорожное дерево, два человека погибли. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.