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10:37 (мск), источник: АиФ Калининград

Два человека погибли в ДТП на правдинской трассе

Машина врезалась в придорожное дерево.

Источник: ГУ МВД

24 ноября на 84-м км автодороги «г. Калининград — п. Крылово, через г. Правдинск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель совершил наезд на придорожное дерево, два человека погибли. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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