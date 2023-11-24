11:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В конфликты между учениками школы села Воздвиженка вмешалась прокуратура
В результате одной из драк 12-летний мальчик попал в больницу.
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В школе села Воздвиженка организована прокурорская проверка. Она связана с нарушением прав несовершеннолетних. В надзорное ведомство поступила информация о систематических конфликтах между учениками образовательного учреждения, которые вышли из-под контроля администрации учреждения, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, в результате очередной драки между школьниками, которая произошла 20 ноября во внеурочное время на территории учебного заведения, был госпитализирован ученик 6 класса.
В краевом УМВД сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту инцидента.
«Устанавливаются личности участников происшествия, опрашиваются школьники и педагоги. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — добавили в полиции.
Как сообщают в прокуратуре края, ведомство изучит материалы доследственных проверок, организованных по фактам конфликтов. Обсуждались инциденты в школе и на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних. Почему ситуация до сих пор не урегулирована — выяснит краевое надзорное ведомство.