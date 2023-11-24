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10:54 (мск), источник: АиФ Калининград

Полиция установила личность подростка, гулявшего по улицам с автоматом

Выяснилось, что он нес автомат, предназначенный для игры в страйкбол.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции установили личность юного калининградца, который был замечен на улице 22 ноября с предметом, конструктивно схожим с автоматом.

Подростка доставили в полицию для разбирательства.

Инспекторы ПДН выяснили, что 16-летний юноша в тот день забрал у друга свой автомат, предназначенный для игры в страйкбол, и направился домой, держа его в руках.

Подросток извинился перед калининградцами, которые были обеспокоены увиденным, и сообщил, что не имел намерения напугать окружающих или причинить кому-либо вред.

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