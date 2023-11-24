Главное
Спецоперация на Украине
14:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В казанской гимназии массово отравились дети

КАЗАНЬ, 24 ноября, ФедералПресс. Днем 23 ноября к учителям и школьной медсестре гимназии № 28 стали обращаться дети из 2−3-го классов с жалобами на недомогание: тошноту, боли в животе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В срочном порядке были поставлены в известность родители, детей отправили домой. Позже одному ребенку все же вызвали скорую помощь», — уточнили в мэрии.

Как пояснили в администрации, управление образования вместе с ответственными структурами разбирается в ситуации: берутся анализы, пробы, изучаются записи камер. В мэрии заверили, что обязательно расскажут об итогах проверки.

По информации минздрава Татарстана, состояние учеников гимназии не является тяжелым. Обратившихся к медикам детей обследуют в республиканской клинической инфекционной больнице.

Как уточняет РИА «Новости», госпитализированы трое детей. Местный минздрав контролирует ситуацию.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что женщина и трое детей отравились хлором в уфимском бассейне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Возглавит ли Гергиев Большой и Мариинский театры
Александр Моор о тюменцах на выставке «Россия»: «Девять из десяти счастливы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта