В казанской гимназии массово отравились дети

«В срочном порядке были поставлены в известность родители, детей отправили домой. Позже одному ребенку все же вызвали скорую помощь», — уточнили в мэрии.
Как пояснили в администрации, управление образования вместе с ответственными структурами разбирается в ситуации: берутся анализы, пробы, изучаются записи камер. В мэрии заверили, что обязательно расскажут об итогах проверки.
По информации минздрава Татарстана, состояние учеников гимназии не является тяжелым. Обратившихся к медикам детей обследуют в республиканской клинической инфекционной больнице.
Как уточняет РИА «Новости», госпитализированы трое детей. Местный минздрав контролирует ситуацию.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что женщина и трое детей отравились хлором в уфимском бассейне.