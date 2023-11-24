11:02 (мск), источник: АиФ Крым
Крымчанин переправлял на Украину запчасти для военной техники
Задержанному грозит пожизненное заключение.
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В Крыму задержан житель Феодосии, который подозревается в государственной измене. Его задачей было находить и отправлять на Украину необходимые детали для российской военной техники. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Гражданин России переправлял комплектующие к российский военной авиационной технике на Украину, отметили в ведомстве. Житель Феодосии был завербован представителями украинских спецслужб и выполнял их поручения за денежное вознаграждение, подчеркнули в ЦОС.
За совершенное преступление статьей 275 УК России «Государственная измена» предусмотрено пожизненное заключение. На данный момент подозреваемый уже находится под стражей, сообщает ТАСС.