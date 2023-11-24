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Спецоперация на Украине
14:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении могил в Миассе

После происшествия возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об осквернении могил участников спецоперации в Челябинской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале СКР.

Напомним, на миасском кладбище неизвестные подожгли могилу погибшего на СВО врача, а также сорвали флаги с соседних захоронений.

После происшествия следователи возбудили дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Причастных к инциденту ищут.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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