11:43 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Была в одном памперсе. На Урале двухлетнего ребенка нашли в сугробе
В Серове девочка застряла в сугробе и провела там несколько часов.
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На севере Свердловской области медики борются за жизнь двухлетней девочки, едва насмерть не замерзшей в сугробе. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации. Известно, что малышка самостоятельно вышла из дома, пока родителей не было дома. Подробности — в материале ural.aif.ru.
Вышла без верхней одежды
В Серове прокуратура организовала проверку по факту доставления в медучреждение двухлетней девочки с сильным обморожением. Ребенок несколько часов провел в сугробе и был обнаружен отцом без признаков дыхания и сердцебиения. Сейчас малышка находится в больнице Краснотурьинска в реанимационном отделении. Медики диагностировали у нее переохлаждение, ее состояние оценивается как тяжелое.
Известно, что утром 23 ноября взрослые ушли на работу, оставив двухлетнюю дочь со старшим ребенком — ученицей седьмого класса. Пока старшая девочка спала, младшая сама натянула сапоги и вышла из дома, без верхней одежды — в одном памперсе и распашонке.
«Пройдя примерно метров двести, за баней она упала в сугроб и долгое время там находилась без помощи. Обнаружил ее вернувшийся домой отец, который и вызвал неотложку», — рассказал подробности руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
Главное — спасти
Полицейские устанавливают более подробные обстоятельства происшествия. По данным ведомства, семья ранее на учете в ПДН не состояла. В отношении матери девочки правоохранители возбудили административное дело о «ненадлежащем воспитании собственного ребенка».
Сейчас главное, чтобы малышку удалось спасти, отметил Горелых.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.