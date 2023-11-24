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12:16 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Воложинском районе при пожаре погибла пенсионерка

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе при пожаре погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

В четверг, 23 ноября, в 5.41 спасателям поступила информация о пожаре. Горел жилой дом в деревне Петровичи Воложинского района Минской области, принадлежащий гражданину 1975 года рождения. На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1961 года рождения. Она была пенсионеркой и проживала вместе с хозяином жилья.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего за дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 8 пожаров.

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