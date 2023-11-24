12:16 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
В Воложинском районе при пожаре погибла пенсионерка
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе при пожаре погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В четверг, 23 ноября, в 5.41 спасателям поступила информация о пожаре. Горел жилой дом в деревне Петровичи Воложинского района Минской области, принадлежащий гражданину 1975 года рождения. На пожаре обнаружена погибшая гражданка 1961 года рождения. Она была пенсионеркой и проживала вместе с хозяином жилья.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
Всего за дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 8 пожаров.