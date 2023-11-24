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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Двое рабочих пострадали на предприятии по деревообработке в Шелехове

Прокуратура проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Шелехове на предприятии по деревообработке произошел несчастный случай. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СК региона.

−24 ноября вечером двое рабочих пострадали при выполнении работ по очистке опилок. Как итог, с травмами их доставили в медучреждение. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, — говорят в ведомстве.

На данный момент о серьезности травм не сообщается.

Прокуратура поставила на контроль проверку по этому происшествию.

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