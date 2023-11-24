11:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Двое рабочих пострадали на предприятии по деревообработке в Шелехове
Прокуратура проводит проверку.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Шелехове на предприятии по деревообработке произошел несчастный случай. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СК региона.
−24 ноября вечером двое рабочих пострадали при выполнении работ по очистке опилок. Как итог, с травмами их доставили в медучреждение. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, — говорят в ведомстве.
На данный момент о серьезности травм не сообщается.
Прокуратура поставила на контроль проверку по этому происшествию.