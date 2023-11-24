11:24 (мск), источник: АиФ Пермь
Появилось видео с места страшного пожара в Перми, где погибли мать и дети
Кадры опубликовал СКР.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Следком опубликовал видео с места пожара в Перми, в котором погибли мать и дети.
На кадрах — обгоревшие руины трёхэтажного коттеджа, рядом работают пожарные и следователи-криминалисты. У почерневшего фасада лежат железные листы, упавшие с кровли.
Напомним, в Перми ночью 24 ноября произошёл страшный пожар. Вспыхнул трёхэтажный кирпичный коттедж. В нём погибли мать и двое детей. Один человек получил травмы и попал в больницу.