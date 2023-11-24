11:33 (мск), источник: Ura.ru
Свердловский блогер, чья супруга погибла в ДТП, презентовал ролик с похорон. Видео
Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, опубликовал ролик с похорон любимой. На нем он показал весь процесс прощания, также в видео звучит последняя добавленная девушкой песня — кавер на музыку «Гостей из будущего» от группы «Моя Мишель» (в опубликованном агентством ролике песня заменена из-за закона об авторских правах — прим. URA.RU).