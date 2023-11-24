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11:44 (мск), источник: РИА Крым

Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Водитель иномарки пострадал при столкновении с бетонным столбом в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Источник: ГУ МВД

По данным полиции, авария произошла 24 ноября в 00:20 на Западном обходе крымской столицы. 26-летний водитель Geely Emgrand двигался со стороны улицы Маршала Жукова в направлении Киевского переулка, но из-за небезопасной скорости и опасных метеусловий вылетел за пределы дороги и врезался в бетонный столб.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. С полученными травмами он доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в полиции.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

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