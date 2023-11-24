Иномарку сложило вдвое после ДТП с бетонным столбом в Симферополе

По данным полиции, авария произошла 24 ноября в 00:20 на Западном обходе крымской столицы. 26-летний водитель Geely Emgrand двигался со стороны улицы Маршала Жукова в направлении Киевского переулка, но из-за небезопасной скорости и опасных метеусловий вылетел за пределы дороги и врезался в бетонный столб.
«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. С полученными травмами он доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в полиции.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.