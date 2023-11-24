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13:11 (мск), источник: АиФ Воронеж

Блогера из Воронежской области вывезли в лес

Четверо мужчин притворились сотрудниками ФСБ и похитили блогера.

Притворившихся сотрудниками ФСБ четырех мужчин осудили за похищение блогера в Россоши, сообщили в пресс-службе Воронежского областного суда.

Как было установлено, они работали в компании, которая помогает мигрантам в трудоустройстве на территории стран Евросоюза. Россошанский блогер снимал контент для фирмы-конкурента.

К нему в дом нагрянули лжесотрудники ФСБ. Они показали соответствующее удостоверение и, запугав потерпевшего ножом, вывезли его в лес. Их требованием было удаление ролика, порочащего деловую репутацию компании.

Блогеру удалось сбежать от похитителей.

Злоумышленников задержали сотрудники регионального УФСБ. За совершенное преступление мужчинам грозит срок от 5 до 7 лет исправительной колонии, в зависимости от степени участия.

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