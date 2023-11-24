13:10 (мск), источник: АиФ Омск
Что известно об обрушении крыши в омской многоэтажке на Лукашевича?
Жильцов одной квартиры после случившегося отселили.
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Вечером 23 ноября в омских соцсетях начали появляться сообщения об обрушении кровли крыши в многоэтажке по улице Лукашевича. Позже эту информацию подтвердили в региональном управлении МЧС и прокуратуре.
Что произошло?
На место происшествия выехали спасатели, пожарные, скорая, полиция и представители прокуратуры. Первым делом из здания эвакуировали всех жильцов. Многих попросили побыть у родственников или друзей, тем, у кого такой возможности не было, предоставили для размещения теплые автобусы.
После осмотра места происшествия специалисты установили: размер обрушения составил 9 кв.м. Обломки кровли упали на технический этаж здания. Пострадавших не было.
Пока официальная причина обрушения ни одним ведомством не озвучивалась. Предположение сделал директор управляющей компании, обсуживающей дом. По его мнению, обвалиться крыша могла из-за брака в строительстве.
«Сотрудники УК заметили поломку при рядовом обходе здания. Причиной, предварительно, может быть ошибка строителей — здесь должна быть колонна, которой нет. Только металлические пластины, которые соединяют плиты. Вероятно, одна из них отстегнулась» — рассказал директор УК Сергей Шамраев.
Как отреагировали власти?
Провести срочный ремонт в здании поручил мэр Омска Сергей Шелест. Работы начались уже 24 ноября. Предполагается, что рабочие расчистят завал, демонтируют ненадёжные плиты на крыше, а после начнут устанавливать новые. На время восстановления кровли отселили жильцов одной из квартир — этажом ниже места обрушения. Им предоставили место для проживания и обещают оказать необходимую помощь.
Ситуация находится на личном контроле у главы Кировского округа и директора департамента жилищной политики. Заинтересовалась и городская прокуратура. В первую очередь специалисты ведомства проверят вопрос соблюдения жилищного законодательства при обслуживании дома. Ранее никаких жалоб на состояние дома от жильцов в прокуратуру не поступало.
Что дальше?
Сейчас владельцам всех квартир в доме (кроме одной) ничто не угрожает, ещё нкануне всем разрешили вернуться в свои дома. За состоянием здания назначено круглосуточное наблюдение.