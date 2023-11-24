13:46 (мск), источник: РИА Новости
Осужденному по делу о «Зимней вишне» пожарному Бурсину отказали в УДО
Суд Нижнего Тагила отказал в УДО осужденному по делу о «Зимней вишне» Бурсину.
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КЕМЕРОВО, 24 ноя — РИА Новости. Суд в Свердловской области отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному по первому делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Андрею Бурсину, сообщается на сайте Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Заводский районный суд Кемерово в ноябре 2021 года приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следствия, он не организовал должную разведку, из-за чего погибли люди. Его адвокат ходатайствовал об условно-досрочном освобождении своего подзащитного.
«Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н. Тагила Свердловской области от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А. В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А. С. от отбывания наказания. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами», — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
Было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания. В июне суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» сотрудника компании «Системный интегратор» Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из-за заболевания вышла экс-гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, которая отбыла более половины срока (13 лет и 4 месяца).