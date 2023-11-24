14:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Мужчина внезапно умер на автовокзале в Волгограде
Мужчина скончался на волгоградском автовокзале до приезда медиков.
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Трагедия произошла на автовокзале в Волгограде на улице Балонина. На глазах у десятков пассажиров скончался 42-летний мужчина. Информацию об этом сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.
Известно, что мужчина должен был ехать на автобусе в Москву. Вдруг ему стало плохо на платформе № 1. Была вызвана бригада скорой помощи, однако пассажир умер до приезда медиков.
Следователи проводят проверку, была назначена судебно-медицинская экспертиза.