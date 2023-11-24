14:43 (мск), источник: dostup1.ru
В ДТП под Копейском погибли 3 человека
Прокуратура города организовала проверку.
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В ДТП под Копейском насмерть разбились три человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГИБДД региона.
Сообщается, что авария произошла сегодня днем на 36 км автодороги Восточный обход Челябинска. По предварительным данным, 28-летний водитель «Гранты» при совершении обгона совершил столкновение автомобилем «Лада Гранта».
В результате ДТП оба водителя, а также пассажир одного из автомобилей, женщина, возраст и личность которой устанавливаются, от полученных травм скончались на месте ДТП.