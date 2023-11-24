Главное
Спецоперация на Украине
14:13 (мск), источник: Rostof.ru

В Аксае иномарка смертельно травмировала пожилого пешехода

Мужчина пытался перебежать дорогу перед близко движущимся транспортом.

Сегодня утром, около строения № 42 по проспекту Ленина, г. Аксая, 32-летний водитель автомобиля Kia Cerato, по предварительным данным, допустил наезд на 62-летнего пешехода, который, не убедившись в безопасности, начал перебегать проезжую часть дороги, в зоне действия перекрестка перед близко движущимся транспортным средством, вне зоны видимости пешеходного перехода. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Молодежный образовательный форум «Ростов» станет всероссийским в 2024 году
В Аксае иномарка смертельно травмировала пожилого пешехода
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД