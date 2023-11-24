14:13 (мск), источник: Rostof.ru
В Аксае иномарка смертельно травмировала пожилого пешехода
Мужчина пытался перебежать дорогу перед близко движущимся транспортом.
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Сегодня утром, около строения № 42 по проспекту Ленина, г. Аксая, 32-летний водитель автомобиля Kia Cerato, по предварительным данным, допустил наезд на 62-летнего пешехода, который, не убедившись в безопасности, начал перебегать проезжую часть дороги, в зоне действия перекрестка перед близко движущимся транспортным средством, вне зоны видимости пешеходного перехода. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.