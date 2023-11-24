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14:39 (мск), источник: Ведомости

Wildberries сообщила о завершении проверки на складе в Подмосковье

Проверка на складе в Электростали завершена. Об этом сообщила пресс-служба Wildberries.

Источник: РИА "Новости"

«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места», — говорится в сообщении.

Там добавили, что для нормализации работы на склад привлекаются дополнительные работники.

В компании рекомендовали продавцам пока отгружать товары на другие склады, о восстановлении работы в Электростали будет сообщено дополнительно.

Утром 24 ноября пресс-служба Wildberries сообщила, что полиция проверяет документы у работников сортировочного центра в Электростали, из-за чего приступить к работе не могут более 8000 сотрудников. В компании предупредили, что из-за обысков возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Там также заявили, что ситуация грозит «миллиардными убытками» предпринимателей в высокий сезон.

По данным Shot, силовики искали «потенциальных уклонистов» от срочной службы и нелегальных мигрантов. Baza писала, что некоторым задержанным вручают повестки в военкомат. Shot уточнил, что полиция увезла около 150 человек на четырех специальных автобусах в военкомат.

Правоохранительные органы проверяли документы у мигрантов в Электростали еще накануне. По информации Mash, в районе склада Wildberries в городе прошла облава на мигрантов. Однако, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, рейд проводился на территории железнодорожной станции «Фрязево». Там добавили, что трое из 16 мигрантов, которые были оштрафованы после проверки, выдворены из России.

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