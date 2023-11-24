СМИ сообщили о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья

Спасский был задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. По словам источников, в отношении Спасского проводятся следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации проходят обыски.
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа сообщила об отсутствии информации о задержании главы округа, пишет РБК.
20 ноября Клинский городской суд вынес второй обвинительный приговор бывшему главе подмосковного муниципального района Александру Постриганю, его признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), в восьми эпизодах присвоения чужого имущества (ст. 160 УК), в мошенничестве (ст. 159 УК) и в семи эпизодах легализации имущества (ст. 174.1 УК).
В 2020 г. суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки и приговорил к 15 годам колонии. Путем частичного сложения приговоров с уже ранее назначенным сроком Постригань получил наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, его сообщники получили более мягкое наказание — от 5,5 до 12,5 года колонии.