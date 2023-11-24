Сальдо объявил о завершении устранения последствий разрушения Каховской ГЭС

«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменен Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — написал он.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Всего в зоне бедствия оказались несколько десятков тысяч человек, около 9000 были эвакуированы. В результате трагедии погибли 57 человек, еще 175 были госпитализированы.
Как уточнил сегодня Сальдо, из-за прорыва ГЭС затопленными оказались 23 населенных пункта на левобережье Днепра. Сейчас полностью от воды освобождены 22 из них.
«Осушены улицы и здания, убраны завалы мусора, произведена санитарная обработка территорий. Полностью восстановлена связь, почти полностью — газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населённых пунктах», — добавил Садьдо.
В устранении последствия катастрофы приняли участие местные специалисты, а также тысячи сотрудников МЧС, медработников, военнослужащих и волонтеров. В регион поступили сотни единиц специальной техники и тысячи тонн гуманитарных грузов. Электричество восстановлено в 16 пострадавших населенных пунктах, в семи оно отсутствует из-за постоянных обстрелов ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин ранее называл произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Киев обвинил в случившемся Россию.