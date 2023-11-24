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15:28 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Воспитательница частного детсада в Кагане ударила ребенка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях распространилось видео, в котором воспитательница детского сада с силой протащила ребенка через всю комнату, а потом ударила его. Женщина была уволена, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В социальных сетях на днях распространилась видеозапись, на которой воспитательница в грубой форме призывает ребенка к порядку: хватает за руку и тащит через комнату, а потом бьет.

В Управлении дошкольного и школьного образования Бухарской области отреагировали на инцидент. Оказалось, что данная ситуация произошла 20 ноября в семейной негосударственной дошкольной образовательной организации «Куёшжон» в Кагане.

Трудовой договор, заключенный с воспитательницей, которая нарушила свои обязанности и грубо обращалась с воспитанником, расторгнут. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для правовой оценки ее действий.

Это далеко не первый случай грубого обращения с воспитанниками детсадов. Ранее мы писали про воспитательницу частного детсада в Хорезме, которую также уволили за грубое обращение с детьми.

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 Воспитательница частного детсада в Кагане ударила ребенка. Видео
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