Воспитательница частного детсада в Кагане ударила ребенка

В социальных сетях на днях распространилась видеозапись, на которой воспитательница в грубой форме призывает ребенка к порядку: хватает за руку и тащит через комнату, а потом бьет.
В Управлении дошкольного и школьного образования Бухарской области отреагировали на инцидент. Оказалось, что данная ситуация произошла 20 ноября в семейной негосударственной дошкольной образовательной организации «Куёшжон» в Кагане.
Трудовой договор, заключенный с воспитательницей, которая нарушила свои обязанности и грубо обращалась с воспитанником, расторгнут. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для правовой оценки ее действий.
Это далеко не первый случай грубого обращения с воспитанниками детсадов. Ранее мы писали про воспитательницу частного детсада в Хорезме, которую также уволили за грубое обращение с детьми.