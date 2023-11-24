15:53 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель МиГ-29, военный вертолёт Ми-8. 176 беспилотников, две ракеты «Нептун» и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ольха”, две противокорабельные ракеты “Нептун”, а также 176 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 537 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники.

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