Российская ПВО за неделю сбила украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ольха”, две противокорабельные ракеты “Нептун”, а также 176 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 537 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 572 единицы специальной военной автомобильной техники.