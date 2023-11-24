Главное
Спецоперация на Украине
16:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на улице Софьи Перовской загорелось такси

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС республики, автомобиль «Датсун Он-До» был припаркован возле подъезда, но что-то пошло не так.

Из моторного отсека повалил дым, а потом и языки пламени.

Прибывшие пожарные МЧС Башкортостана ликвидировали горение за 8 минут. Пострадавших нет.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии в сгоревшем доме возле газовой плиты нашли труп мужчины.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС