16:09 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе на улице Софьи Перовской загорелось такси
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС республики, автомобиль «Датсун Он-До» был припаркован возле подъезда, но что-то пошло не так.
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Из моторного отсека повалил дым, а потом и языки пламени.
Прибывшие пожарные МЧС Башкортостана ликвидировали горение за 8 минут. Пострадавших нет.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии в сгоревшем доме возле газовой плиты нашли труп мужчины.