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15:57 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Житель Волгоградской области погиб от удара током в своем дворе

Тело супруга без признаков жизни обнаружила его жена.

Источник: РИА "Новости"

По информации правоохранителей, трагедия произошла в городе Котово. Мужчина 1987 года рождения был найден мертвым во дворе своего дома.

По предварительным данным, его убило электрическим током во время подключения насоса к неисправной розетке. После экспертизы станет известна точная причина гибели котовчанина, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Тело погибшего нашла его супруга. В ведомстве отметили, что на теле мужчины не было признаков, указывающих на криминальный характер его гибели. Организована проверка.

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