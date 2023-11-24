15:57 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Житель Волгоградской области погиб от удара током в своем дворе
Тело супруга без признаков жизни обнаружила его жена.
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По информации правоохранителей, трагедия произошла в городе Котово. Мужчина 1987 года рождения был найден мертвым во дворе своего дома.
По предварительным данным, его убило электрическим током во время подключения насоса к неисправной розетке. После экспертизы станет известна точная причина гибели котовчанина, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
Тело погибшего нашла его супруга. В ведомстве отметили, что на теле мужчины не было признаков, указывающих на криминальный характер его гибели. Организована проверка.