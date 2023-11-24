16:00 (мск), источник: НДН.ИНФО
Привел навигатор: МЧС рассказало подробности обвала машины с сибирячкой под лед
За рулем сидела женщина-курьер, которая ехала по навигатору.
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Министерство чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области поделилось подробностями инцидента с провалившейся под лед машиной на Шлюзе. Стало известно, что за рулем находилась женщина-курьер, которая выехала на спуск для маломерных судов, так как двигалась по навигатору.
«Пожарные МЧС России вырезали лобовое стекло и вытащили женщину на берег. На это ушло 3 минуты. От госпитализации она отказалась. Сам автомобиль отбуксировали из воды тросом специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы города, вскрыв лёд бензопилами. Вся спасательная операция заняла менее часа», — сообщает МЧС.
Женщина не могла вылезти самостоятельно из авто, так как все двери заблокировало ледовое полотно, а сам салон наполовину наполнился ледяной водой. Внимание на происшествие первым обратил внимание прохожий очевидец и обратился к спасателям.
Напомним, что инцидент произошел 22 ноября.