Главное
Спецоперация на Украине
16:00 (мск), источник: НДН.ИНФО

Привел навигатор: МЧС рассказало подробности обвала машины с сибирячкой под лед

За рулем сидела женщина-курьер, которая ехала по навигатору.

Министерство чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области поделилось подробностями инцидента с провалившейся под лед машиной на Шлюзе. Стало известно, что за рулем находилась женщина-курьер, которая выехала на спуск для маломерных судов, так как двигалась по навигатору.

«Пожарные МЧС России вырезали лобовое стекло и вытащили женщину на берег. На это ушло 3 минуты. От госпитализации она отказалась. Сам автомобиль отбуксировали из воды тросом специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы города, вскрыв лёд бензопилами. Вся спасательная операция заняла менее часа», — сообщает МЧС.

Женщина не могла вылезти самостоятельно из авто, так как все двери заблокировало ледовое полотно, а сам салон наполовину наполнился ледяной водой. Внимание на происшествие первым обратил внимание прохожий очевидец и обратился к спасателям.

Напомним, что инцидент произошел 22 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тувинец справил нужду на Вечный огонь в Новосибирске
Привел навигатор: МЧС рассказало подробности обвала машины с сибирячкой под лед
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС