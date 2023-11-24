Рогов рассказал о массовых обращениях жителей Запорожья о переезде в Россию

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию. Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского и его вооруженных бандитов», — рассказал он.
Как уточнил Рогов, обращения также поступают от запорожцев, которые покинули Украину и сейчас находятся в европейских странах в качестве беженцев.
«Особенно много обращений от моих земляков, которые вынуждены сейчас проживать в Германии, Австрии и Словакии», — резюмировал общественник.
Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре прошлого года референдума. При этом киевские власти его результаты не признают и продолжают обстреливать эту территорию.
Сейчас Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, с марта административным центром региона временно стал Мелитополь. Город Запорожье пока находится под контролем ВСУ.