18:06 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов рассказал о массовых обращениях жителей Запорожья о переезде в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости. Жители временно подконтрольного киевскому режиму города Запорожье массово обращаются с просьбой оказать им помощь в переезде в Россию, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«К нам массово поступают обращения, без преувеличения, их сотни, от жителей временно оккупированного украинскими нацистами города Запорожье с просьбой оказать им помощь и консультации в вопросе переезда в Россию. Люди не хотят иметь ничего общего с преступным режимом Зеленского и его вооруженных бандитов», — рассказал он.

Как уточнил Рогов, обращения также поступают от запорожцев, которые покинули Украину и сейчас находятся в европейских странах в качестве беженцев.

«Особенно много обращений от моих земляков, которые вынуждены сейчас проживать в Германии, Австрии и Словакии», — резюмировал общественник.

Запорожская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре прошлого года референдума. При этом киевские власти его результаты не признают и продолжают обстреливать эту территорию.

Сейчас Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, с марта административным центром региона временно стал Мелитополь. Город Запорожье пока находится под контролем ВСУ.

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