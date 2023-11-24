16:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Продолжаются вбросы украинских фейков о терактах в школах Воронежа
Жителей региона призывают доверять только официальной информации.
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В Воронеже вторые сутки подряд продолжаются вбросы фейков о подготовке и совершении терактов в школах. Ложную информацию распространяют через канал в мессенджере, который администрируют с территории Украины. Об этом рассказали в telegram-канале «Война с фейками. Воронеж» в пятницу, 24 ноября.
— Призываем воронежцев не идти на поводу у ЦИПсОшных проделок, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Распространите это сообщение среди друзей и знакомых, — призвали жителей региона в telegram-канале.
РИА «Воронеж» сообщало, что со среды, 22 ноября, на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный в Сети канал. Он, в частности, содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе. Органы правопорядка подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины.
— Настоятельно просим граждан следить за каналами, на которые подписываются ваши дети в интернете. О сомнительных ресурсах следует сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов. Ситуация в регионе находится под контролем, — обратились к воронежцам в региональном правительстве.
Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова подтвердила, что за последнее время увеличилось количество случаев поступления различного вида угроз в образовательные организации региона, особенно расположенные в черте областного центра. Ответственные лица проводят контрольные мероприятия на постоянной основе.
— Угрозы поступают в личные сообщения школьникам, студентам, в образовательные организации, а также публикуются в открытом доступе в мессенджерах и социальных сетях. Указанная информация целенаправленно размещается Центром информационно-психологических операций Украины с целью дестабилизации обстановки в регионе и оказания психологического давления на граждан. Довожу до вашего сведения, что во всех образовательных организациях области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов образования, защиту жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, — заявила Наталья Салогубова.
Ситуацию прокомментировала директор благотворительного фонда «Стеша», заместитель председателя Общественной палаты Воронежской области Марина Булгакова:
Марина Булгакова
В Воронежской области периодически возникают случаи искусственного обострения общественно-политической ситуации. Попытки воздействия на людей через СМИ, социальные сети — не что иное, как стремление сформировать негативное общественное мнение. За большинством таких потуг стоят зарубежные спецслужбы (чаще всего ЦИПсО). Они стараются надавить на негативные человеческие эмоции. Вызвать страх, ужас и боль. Это эмоциональный шантаж. И я призываю всех не поддаваться такому давлению. Стремление раскачать общественное недовольство — искусственно! Важно помнить об этом и не совершать действий, на которые так рассчитывает наш противник!