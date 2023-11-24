17:02 (мск), источник: АиФ Кубань
Задержаны еще двое мужчин, участвовавших в смертельной драке в Краснодаре
В рамках расследования уголовного дела об избиении мужчины возле ночного клуба задержаны еще двое жителей Адыгеи.
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Задержаны еще двое мужчин, участвовавших в смертельной драке в Краснодаре, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Продолжается расследование уголовного дела. Скрывавшихся злоумышленников в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в Адыгее сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Краснодару и доставили их в краевой центр для проведения следственных действий.
Сейчас 30-летний мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Второй фигурант, 24-летний молодой человек уже был арестован. До этого арестовали 21-летнего охранника одного из заведений.
Напомним, драка была вечером 12 ноября. Сначала конфликт произошел между 39-летним мужчиной и охранником. Тот ударил потерпевшего ногой по голове и распылил в лицо газовый баллончик. Через короткий промежуток времени на этой же улице пострадавшего избила группа неизвестных людей. Мужчина умер на месте.