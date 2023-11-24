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17:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовской области капитана полиции лишили звания и отправили в колонию

Он не стал проводить проверку после поджога машины за взятку.

Источник: ГУ МВД

Волгодонский районный суд 24 ноября вынес приговор бывшему полицейскому, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Осужденный — старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 МУ МВД России «Волгодонское». Установлено, что в 2020—2022 годах он получил 100 тысяч рублей за бездействие — не стал проводить проверку по факту поджога машины, чтобы освободить от уголовной ответственности тех, кто совершил это преступление.

В итоге экс-полицейского приговорили к трём годам колонии общего режима, а также лишили специального звания «капитан полиции».

Он взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил, а значит может быть обжалован в областном суде.

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