17:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Массовое ДТП произошло в Свердловском районе Иркутска
Информация о пострадавших уточняется.
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Массовое ДТП произошло на улице Старо-Кузьмихинской в Иркутске. По предварительной информации, в аварии пострадали пять автомобилей. Информация уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «ДТП38RUS» (18+).
Напомним, что пьяный лихач устроил погоню с полицейскими и стрельбой на федеральной трассе в Ангарске. Автомобилист создавал аварийные ситуации и выезжал на встречку.