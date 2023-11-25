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07:46 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Умер ребенок, которого выбросил родственник из окна в Шымкенте

Малыш, которого дядя выбросил из окна четвертого этажа в Шымкенте, скончался, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Шымкента Жаннета Жазыкбаева со ссылкой на главного врача больницы, куда госпитализировали пострадавшего малыша.

«В 18.39 главврач сообщили. К сожалению, остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия без эффекта. Родителей позвали…» — написала Жазыкбаева на своей странице в Facebook.

Напомним, несчастный случай произошел в четырехэтажном жилом доме по улице Иляева в Аль-Фарабийском районе.

Соседи рассказывают, что пострадавший ребенок был долгожданным и единственным в семье.

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