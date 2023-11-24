Минюст объявил экс-премьера Михаила Касьянова иностранным агентом

Согласно сообщению Минюста, в реестр иноагентов были также включены:
историк советской литературы и культуры, сотрудник Центра изучения эго-документов «Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге Илья Венявкин,
журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин,
журналист дагестанской газеты «Новое дело» Идрис Юсупов,
Как следует из сообщения Минюста:
Илья Венявкин выступал в качестве респондента на площадках иностранных структур, участвовал в распространении материалов иноагентов, выступал против военной операции на территории Украине. Он также работает преподавателем в проекте, владельцем которого является НПО, признанная нежелательной и иноагентом;
Илья Давлятчин формировал негативный образ России, критиковал военную операцию на территории Украины, распространял ложную информацию о решениях руководства страны, а также принимал участие в создании сообщений материалов иноагентов;
Михаил Касьянов является членом «Антивоенного Комитета России», принимал участие в создании материалов иноагентов, распространял ложные факты о решениях руководства России, а также выступал на площадках, предоставляемых иностранными структурами;
Идрис Юсупов создавал материалы иностранных агентов, распространял ложные сведения о решениях правительства РФ, получал поддержку со стороны иностранных источников;
ООО «Люди» получало поддержку от иностранных источников и финансировало деятельность объединения, признанного иноагентом.
По данным ведомства, Илья Давлятчин и Михаил Касьянов проживают за пределами России.