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21:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст объявил экс-премьера Михаила Касьянова иностранным агентом

Министерство юстиции 24 ноября пополнило реестр иностранных агентов, включив в него председателя ПАРНАСа, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (уехал из страны в 2022 году) и еще трех человек и одну организацию. Вместе с тем из списка иноагентов был исключен «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению Минюста, в реестр иноагентов были также включены:

историк советской литературы и культуры, сотрудник Центра изучения эго-документов «Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге Илья Венявкин,

журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин,

журналист дагестанской газеты «Новое дело» Идрис Юсупов,

ООО «Люди».

Как следует из сообщения Минюста:

Илья Венявкин выступал в качестве респондента на площадках иностранных структур, участвовал в распространении материалов иноагентов, выступал против военной операции на территории Украине. Он также работает преподавателем в проекте, владельцем которого является НПО, признанная нежелательной и иноагентом;

Илья Давлятчин формировал негативный образ России, критиковал военную операцию на территории Украины, распространял ложную информацию о решениях руководства страны, а также принимал участие в создании сообщений материалов иноагентов;

Михаил Касьянов является членом «Антивоенного Комитета России», принимал участие в создании материалов иноагентов, распространял ложные факты о решениях руководства России, а также выступал на площадках, предоставляемых иностранными структурами;

Идрис Юсупов создавал материалы иностранных агентов, распространял ложные сведения о решениях правительства РФ, получал поддержку со стороны иностранных источников;

ООО «Люди» получало поддержку от иностранных источников и финансировало деятельность объединения, признанного иноагентом.

По данным ведомства, Илья Давлятчин и Михаил Касьянов проживают за пределами России.

Полина Мотызлевская.

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