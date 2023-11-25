07:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Приднестровье пропала 14-летняя школьница: Ее ищут уже третий день
Ирина Столяренко может находиться на правом берегу Днестра.
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Утром 22 ноября 14-летняя Ирина Столяренко самовольно покинула Парканскую школу-интернат, до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Приметы: на вид 17 лет, рост около 165 см, плотного телосложения. Лицо овальное, бледное; брови широкие, дугой; глаза светлые. Волосы светло-русые, длиной ниже плеч. Голос звонкий.
Была одета: бежевая дутая куртка длиной до пояса, спортивные чёрные штаны. Обута в светлые кроссовки.
Ранее Ирина неоднократно без спроса уходила из интернета. Может находиться на правом берегу Днестра.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Ирины Столяренко, позвонить по телефонам в Бендерах: 0 (552) 2−84−17, 0 (777) 2−77−57. Либо сообщить на горячую линию 102 в любом населённом пункте Приднестровья. Также можно написать в Viber или Telegram: +37377505426. Телефон доверия МВД 0 (533) 8−15−29.