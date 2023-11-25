01:20 (мск), источник: © РИА Новости

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области в 22.54 мск, в 22.55 мск — на подконтрольной Киеву части Запорожской области. После полуночи тревога распространилась на Кировоградскую и Харьковскую области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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