В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Ранее воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области в 22.54 мск, в 22.55 мск — на подконтрольной Киеву части Запорожской области. После полуночи тревога распространилась на Кировоградскую и Харьковскую области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.