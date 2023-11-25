11 человек пострадали при столкновении автобусов в Шымкенте

«Ехала в 146-м. Проехали светофор, остановились, чтобы вышли пассажиры. Один человек вышел, второй еще не успел спуститься на землю, как сзади в нас врезался другой автобус. От удара люди просто разлетелись по сторонам, падали, кричали. Водители устроили гонки, соревновались друг с другом на дороге, а пострадали люди», — рассказали очевидцы.
Следствие еще выясняет, что стало причиной ДТП. Полицейские возбудили уголовное дело. На месте работали сразу несколько карет скорой помощи. Из 11 пострадавших в больнице остаются два человека.
Остальных после оказания первой помощи отпустили домой. Госпитализированные сейчас в отделении нейрохирургии. Особое внимание медиков приковано к 31-летней девушке. Она в положении.
«Все специалисты осмотрели. Наш гинеколог, уролог все проверили по имеющемуся алгоритму действий в таких ситуациях. Сейчас состояние здоровья оцениваем как средней степени тяжести. Прогноз благоприятный», — пояснил хирург Мадияр Дуйсенов.