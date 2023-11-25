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09:21 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

11 человек пострадали при столкновении автобусов в Шымкенте

Крупная авария в Шымкенте. Там на оживленной улице столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пострадали сразу 11 человек. Людей буквально раскидало по салону. Они уверяют, водители устроили гонки, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КТК.

Источник: Newtimes.kz
«Ехала в 146-м. Проехали светофор, остановились, чтобы вышли пассажиры. Один человек вышел, второй еще не успел спуститься на землю, как сзади в нас врезался другой автобус. От удара люди просто разлетелись по сторонам, падали, кричали. Водители устроили гонки, соревновались друг с другом на дороге, а пострадали люди», — рассказали очевидцы.

Следствие еще выясняет, что стало причиной ДТП. Полицейские возбудили уголовное дело. На месте работали сразу несколько карет скорой помощи. Из 11 пострадавших в больнице остаются два человека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Остальных после оказания первой помощи отпустили домой. Госпитализированные сейчас в отделении нейрохирургии. Особое внимание медиков приковано к 31-летней девушке. Она в положении.

«Все специалисты осмотрели. Наш гинеколог, уролог все проверили по имеющемуся алгоритму действий в таких ситуациях. Сейчас состояние здоровья оцениваем как средней степени тяжести. Прогноз благоприятный», — пояснил хирург Мадияр Дуйсенов.
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