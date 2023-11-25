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Спецоперация на Украине
07:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В ДТП в Черемховском районе пострадали двое детей

Водитель авто не справился с управлением.

Источник: ГУ МВД

Полиция Черемховского района расследует аварию, в которой пострадали двое несовершеннолетних.

— Инцидент произошел 24 ноября около 21:00. Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал с дороги на автодороге «Молочное-Березовка-Михайловка», — говорят в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры региона.

В результате аварии 59-летняя женщина и два мальчика в возрасте 8 и 11 лет были доставлены в медучреждение с различными травмами. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все подробности произошедшего.

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