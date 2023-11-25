ВС России сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении

«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты противника в районе севернее Никольского. Группа уничтожена. Пресечены две попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и севернее Павловки. Автомобильная техника и живая сила уничтожены», — отметил военный.
Собеседник агентства также рассказал об уничтожении расчета гранатомета, автомобиля, шести долговременных огневых точек и около 25 солдат противника с помощью ударных беспилотников.
Кроме того, авиация и артиллерия ударили по подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 127-й бригады теробороны ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Новодонецкого, Урожайного, Старомайорского, Макаровки и Новополя в ДНР.
«Общие потери противника составили до 65 боевиков убитыми и ранеными, два автомобиля, склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял пять минометных расчетов», — заключил начальник пресс-центра.
В пятницу Минобороны сообщало, что за неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 625 военнослужащих.