07:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Двое мужчин провалились под лед в Приморье
Утопающим помогли полицейский и водитель пожарной части.
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Двух мужчин, провалившихся под лед на карьере «Кирпичики» в Черниговском районе, спасли полицейские, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Трое мужчин решили сократить путь и пройти по только вставшему на карьере льду, однако корочка оказалась слишком тонкой и не выдержал веса людей. В итоге двое из них оказались под водой, а третий побежал искать помощь.
Узнав о происшествии, командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Черниговскому району Евгений Кауров и водитель пожарной части Валерий Кривец накачали резиновую лодку и выдвинулись к месту происшествия.
Один из мужчин сумел выбраться на лед и держал своего приятеля за руку. Валерий Кривец вытащил тонущего и посадил его в лодку. Вот только на этом их приключения не закончились. Вскоре лодка с людьми оказалась в полынье. Тогда Евгений Кауров на листе пенопласта добрался до лодки, привязал к ней веревку и вытащил плавсредство.
«Состояние пострадавших было удовлетворительным. От госпитализации они отказались. Далее экипаж патрульно-постовой службы доставил мужчин домой», — уточнили в ведомстве.
Полиция Черниговского района еще раз предупредила местных жителей об опасности выхода и выезда на непрочный лед.