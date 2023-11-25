06:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Девушка из Тулуна совершила 12 переводов на счет мошенников
«Заботливые» аферисты оплатили такси и отправили жертву домой.
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20-летняя студентка в Тулуне совершила 12 переводов на счет мошенников. Девушка осуществила операции под чутким руководством злоумышленников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Как выяснили полицейские, потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина заявил о том, что мошенники пытаются взять кредит от ее имени. Звонивший соединил девушку с «банковским работником». Со слов «специалиста», для сохранности средств и поимки преступников нужно оформить кредит и перевести деньги на специальный счет.
«Студентка под руководством аферистов оформила займ через мобильное приложение, села в оплаченное мошенниками такси и доехала до банка. В финансовой организации она совершила как минимум 12 переводов и отправила заемные средства на счет преступников. Затем “заботливые аферисты” оплатили такси и отправили девушку домой», — прокомментировали в ведомстве.
Полицейские завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас правоохранители разыскивают преступников.