14:15 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Кашкадарье в частном доме удерживали 14-летнюю девочку и заставляли её вступать в интимную связь с мужчинами
Девочку принуждали к интиму на протяжении 7 месяцев.
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24 ноября детский омбудсман получила сообщение о насильственном удержании 14-летней девочки жителем села Ходжабаг Шахрисабзского района Н. A.
Девочку насильно удерживали в частном доме в течение 7 месяцев — с начала мая по 15 ноября, угрозами заставляли ее вступать в интимную связь с разными людьми.
Детский омбудсман Сурайё Рахмонова обратилась в Генеральную прокуратуру, в тот же день областная прокуратура провела изучение.
В отношении Н. А. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 135 УК РУз (Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет).
Отмечается, что создана следственная группа, которая оперативно начала следственные действия.