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11:26 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярске произошел крупный пожар в мебельном цехе на Полигонной

Его площадь составила 500 кв. метров.

Источник: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали о крупном пожаре, который случился вчера вечером, 24 ноября. Возгорание произошло в цехе по производству мебели на улице Полигонной. Сообщение об этом поступило в дежурную службу в 20:43.

Для тушения пламени на место происшествия направили 11 единиц техники и 38 пожарных. Пожар распространился на площадь 500 кв. м. Осложняла его тушение большая горючая нагрузка, в цехе были пиломатериалы. Полностью ликвидировать пожар огнеборцы смогли в 1:13. Пострадавших нет.

По данным МЧС по краю, предварительная причина пожара — нарушение технологического регламента производства.

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В Красноярске произошел крупный пожар в мебельном цехе на Полигонной
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