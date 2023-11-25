11:29 (мск), источник: Newslab.ru
Супруги из Красноярска перевели мошенникам больше 4 млн рублей
В Красноярске семейная пара перевела на счета мошенников 4,2 млн рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
В начале ноября 38-летнему красноярцу поступил звонок с неизвестного номера. Женский голос на другом конце провода сообщил, что с банковской карты мужчины кто-то пытается перевести деньги на Украину. Аферистка представилась сотрудником правоохранительных органов и попросила красноярца ждать дальнейших указаний.
После этого с мужчиной связался некий сотрудник Центрального Банка. Он рассказал жителю краевой столицы, что его средствами пытаются завладеть мошенники, и убедил перевести все накопления на индивидуальный «корреспондентский счет». Мужчина отдал аферистам 485 тыс. рублей.
На следующий день все тот же лже-представитель банка попросил красноярца оформить несколько кредитов, чтобы мошенники не смогли сделать это вместо него. Так на фейковом резервном счете оказался еще 1 млн руб.
«Но и такой суммы аферистам оказалось мало. Тогда они придумали новый способ обмана. Мужчине сообщили, что его кредитный потенциал мал и нужно подключить супругу, ведь мошенники уже знают все ее данные. Под чутким контролем женщина оформила несколько кредитов на сумму 2,7 млн руб. Полученные деньги она также перевела “в никуда”», — сообщили в прокуратуре.
Получив желаемое, аферисты рассказали о своих истинных намерениях и попросили своих жертв забыть о потерянных деньгах. Супруги обратились за помощью в правоохранительные органы, в настоящее время злоумышленников ищут.